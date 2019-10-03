Более 1 тыс. человек получили ранения, передает Agence France-Presse. В Багдаде накануне по протестующим был открыт огонь, сообщило агентство. По словам корреспондента агентства, иракские службы правопорядка стреляли непосредственно в протестующих, а не в воздух, как обычно.

Во время антиправительственных протестов в Ираке погибли уже 44 человека, сообщает Associated Press.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября. Митинги начались из-за ухудшающейся экономической ситуации и нехватки рабочих мест в стране. Для разгона митингующих полицейские применяли уже и слезоточивый газ, и боевые патроны. Ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

Международные правозащитники из Amnesty International призвали правительство премьер-министра Аделя Абдул Махди обуздать силы безопасности и начать расследование по поводу гибели протестующих.