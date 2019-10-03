Виктория Магда, автор haqqin.az 12:52

Узбекистан вполне может стать страной с лучшим инвестиционным климатом. Для этого президенту Шавкату Мирзиееву, который инициировал проведение реформ в стране, необходимо довести инвестиционной портфель до 50 миллиардов долларов. Есть ли шансы у Ташкента справиться с этой задачей? Амбициозным планам могут помешать самые разные факторы – от нестабильной национальной валюты до размеров экономики. Haqqin.az разбирался, какие условия имеют значение для иностранных инвесторов при принятии решения о вложении своих денег в экономику страны.

По версии Forbes, (статья Uzbekistan is the Hidden Gem in China's New Silk Road) Узбекистан за последние два года вошел в число стран с быстрорастущей экономикой. Издание напоминает, что кардинальные перемены начались с приходом к власти в 2016 году Шавката Мирзиеева. Действительно, по итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП составил 5,8 процента, в основном за счет ускоренного роста в промышленности – 6,9 процентов, а также роста инвестиций – 58,9 процента. Как сказала в интервью haqqin.az завсектором Центра постсоветских исследований Национального института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Елена Кузьмина, президент Шавкат Мирзиеев провозгласил курс на экономическую либерализацию. А частный бизнес и иностранные инвестиции должны стать основными факторами будущего роста страны. Глава государства обязал всех губернаторов, мэров, чиновников и даже дипломатов «бросить все силы» на привлечение инвестиций. Тем временем, в стране была принята стратегия развития на 2017–2021 годы, созданы госкомитет по инвестициям и единый инвестиционный кодекс, упрощены налоговая система и таможенные процедуры, либерализован валютный рынок, введен двухлетний мораторий на проверки бизнеса и проведены налоговая реформа, реформа энергетической отрасли, реформа порядка выделения участков и регулирования строительства. На повестке дня банковская реформа. Вероятно, в перспективе потребуются реформирование судебной системы и создание дополнительных гарантий и защиты инвестиций. Также требуются усилия для развития транспортной инфраструктуры и поддержка логистического бизнеса. Привлекательность Узбекистана резко повысилась. Тем более, что международная финансовая корпорация Doing Business и Всемирный банк повысили для Узбекистана рейтинг с 146 места на 76. Кроме этого, как отметила Елена Кузьмина, страна, обладающая природными ресурсами, дешевой рабочей силой, относительно неплохим образованием, достаточно качественным человеческим капиталом, конечно, должна вызывать интерес потенциальных инвесторов. Но, все дело в том, что такими, же параметрами обладает я ряд других стран. «Поэтому утверждать, что Узбекистан станет самым привлекательным государством, не могу, потому как у каждой страны есть свои плюсы и свои минусы», – отметила экономист Кузьмина. Наследие Ислама Каримова Почти треть экономики Узбекистана приходится на промышленность. Причем, стоит заметить, что страна, после развала СССР, сумела сохранить практически весь промышленный потенциал. Это выгодно отличает Узбекистан от других постсоветских стран. При этом, республика придерживалась плановой модели экономики. Законодательство для иностранных инвесторов в те годы, было довольно либеральным, но действовало в определенных отраслях экономики. При этом были сложные административные ограничения, которые это законодательство нивелировали. Поэтому в Узбекистан приходили только корпорации-гиганты. Хотя страна, обладающая обширными природными ресурсами, включая газ, золото, уран и редкоземельные металлы всегда была привлекательна.

Человеческий капитал Специалисты ООН составили рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. В исследовании оценили 189 стран по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, а также объем валового национального продукта на душу населения. Узбекистан занял 105 место между Самоа (104 место) и Белизом (106 место). Наилучший показатель среди стран СНГ у России – 49 место и Казахстана – 58 место. Это говорит о дешевой рабочей силе, и недостатке образования. Впрочем, образованием Узбекистан занялся вплотную. В республике создаются новые вузы, открываются филиалы российских европейских топовых университетов и институтов. Проще стало выехать на учебу в США и Евросоюз. Но очень скоро стоимость рабочей силы вырастит. Страна, в условиях глобализации, перейдет к более цифровому обществу. Пока же сохранится зависимость от трудоинтенсивных отраслей. Это может быть выгодным для менее автоматизированных производств. Инфраструктура и транспорт У Узбекистана довольно сложное географическое положение, страна не имеют выхода к морю, поэтому зависит от соседних государств, причем, не самых стабильных – Афганистана, Таджикистана, Киргизии. Ташкенту приходится договариваться с соседями по поводу транзита и выходу к портам. Уже есть соглашение с Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией (см. статью от 15. 09. 2019) по которому Узбекистан получает выход к портам Черного моря и далее в Европу. Ведется строительство железной дороги с перспективой выхода на иранский порт Бандар-Аббас (транзитом через Туркменистан) с выходом на Персидский залив. Разработаны и уже действуют сложные маршруты в северном направлении к портам прибалтийских государств (транзитом через Казахстан и Россию) – Клайпеда (Литва), Рига, Лиепая, Вентспилс (Латвия), Таллинн (Эстония) и западном – в страны ЕС, через Беларуссию и Украину (транзитом через Казахстан и Россию). Недавно запущен маршрут в Китай – через казахско-китайский погранпереход (Достык/Алалшанькоу) до восточных портов Китая и через Киргизию с выходом в Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Но такая сложная логистика, как заметила Елена Кузьмина, является минусом для инвесторов. Главные инвесторы – Россия и Китай В Узбекистан охотно вкладывают Китай, в рамках проекта «пояса и пути». Главным образом речь идет об инвестициях в инфраструктуру и энергетику. В ходе визита узбекского лидера в Пекин был подписан большой пакет документов на общую сумму 24 млрд. долл. Активность китайских инвесторов в Узбекистане выросла в несколько раз. Сегодня в республике работают более 1 тысячи компаний с китайскими вложениями. Даже создан совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 1 млрд. долл. Власти Ташкента и компания Huawei готовы к подписанию соглашения по реализации проекта «Безопасный город». Инвестиционный портфель – 300 млн. долл. Всего, за годы независимости Китай инвестировал в Узбекистан около 8 млрд. долларов. Однако в Узбекистане, правда, в меньшей степени, чем в Казахстане и Киргизии, но все же существует синофобия. Поэтому Ташкент старается ограничивать неуемные желания Поднебесной, выдерживая баланс в отношениях с инвесторами.

Второй крупный инвестор – Россия вложила в экономику республики 9 млрд. долларов. В Узбекистане работает свыше 1,5 тысяч российских компаний. Это около 18% от общего числа совместных предприятий. Наиболее значимые проекты в сфере энергетики. «Лукойл» и «Газпром» ведут разведку и освоение углеводородных месторождений в Узбекистане. В гидроэнергетике работает «РусГидро». Также представлены и другие российские корпорации – «Силовые машины», «Форус», ГАЗ и КАМАЗ, а также более мелкие компании в легкой промышленности. Флагманским направлением двустороннего сотрудничества можно считать строительство атомной электростанции, причем, первой в Центральной Азии. Стоимость проекта – около 11 млрд, долл., строительство планируется завершить к 2028 г. Отдельной строкой сотрудничество в сельском хозяйстве. Российский агрохолдинг «Эко-культура» намерен создать в Узбекистане крупнейшее производство по выращиванию томатов. Площадь теплиц составит 314 га, в проект предполагается инвестировать порядка в 472 млн долл. В Москве Шавкат Мирзиеев подписал пакет соглашений на общую сумму 16 млрд. долларов. И другие… Всего в республике работает 7500 компаний с иностранным капиталом. В их числе есть бизнесмены из США и Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Турции и Индии. Как отметил председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адахн Икрамов, «для инвесторов сегодня Узбекистан открывает двери». Он уточнил, что в стране созданы Зоны свободной торговли (СЭЗ) К трем имеющимся СЭЗ – «Навои», «Ангрен» и «Джизак» добавились еще 18. Десять из них имеют общую направленность, 8 – фармацевтическую, по одной СЭЗ специализируется на сферах туризма, рыболовства и агробизнеса. Резидентам СЭЗ предоставляются налоговые и таможенные льготы.