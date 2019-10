По версии Forbes, (статья Uzbekistan is the Hidden Gem in China's New Silk Road) Узбекистан за последние два года вошел в число стран с быстрорастущей экономикой. Издание напоминает, что кардинальные перемены начались с приходом к власти в 2016 году Шавката Мирзиеева.

Действительно, по итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП составил 5,8 процента, в основном за счет ускоренного роста в промышленности – 6,9 процентов, а также роста инвестиций – 58,9 процента. Как сказала в интервью haqqin.az завсектором Центра постсоветских исследований Национального института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Елена Кузьмина, президент Шавкат Мирзиеев провозгласил курс на экономическую либерализацию. А частный бизнес и иностранные инвестиции должны стать основными факторами будущего роста страны.

Глава государства обязал всех губернаторов, мэров, чиновников и даже дипломатов «бросить все силы» на привлечение инвестиций. Тем временем, в стране была принята стратегия развития на 2017–2021 годы, созданы госкомитет по инвестициям и единый инвестиционный кодекс, упрощены налоговая система и таможенные процедуры, либерализован валютный рынок, введен двухлетний мораторий на проверки бизнеса и проведены налоговая реформа, реформа энергетической отрасли, реформа порядка выделения участков и регулирования строительства. На повестке дня банковская реформа. Вероятно, в перспективе потребуются реформирование судебной системы и создание дополнительных гарантий и защиты инвестиций. Также требуются усилия для развития транспортной инфраструктуры и поддержка логистического бизнеса.

Привлекательность Узбекистана резко повысилась. Тем более, что международная финансовая корпорация Doing Business и Всемирный банк повысили для Узбекистана рейтинг с 146 места на 76. Кроме этого, как отметила Елена Кузьмина, страна, обладающая природными ресурсами, дешевой рабочей силой, относительно неплохим образованием, достаточно качественным человеческим капиталом, конечно, должна вызывать интерес потенциальных инвесторов. Но, все дело в том, что такими, же параметрами обладает я ряд других стран. «Поэтому утверждать, что Узбекистан станет самым привлекательным государством, не могу, потому как у каждой страны есть свои плюсы и свои минусы», – отметила экономист Кузьмина.

Наследие Ислама Каримова

Почти треть экономики Узбекистана приходится на промышленность. Причем, стоит заметить, что страна, после развала СССР, сумела сохранить практически весь промышленный потенциал. Это выгодно отличает Узбекистан от других постсоветских стран. При этом, республика придерживалась плановой модели экономики. Законодательство для иностранных инвесторов в те годы, было довольно либеральным, но действовало в определенных отраслях экономики. При этом были сложные административные ограничения, которые это законодательство нивелировали. Поэтому в Узбекистан приходили только корпорации-гиганты. Хотя страна, обладающая обширными природными ресурсами, включая газ, золото, уран и редкоземельные металлы всегда была привлекательна.