Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 5 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Вечером на некоторых территориях полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на полуострове составит 16-20, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 16-18, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемый 5-6 октября на Апшероне комфортный температурный режим благоприятен для метеочувствительных людей, однако превосходство южного ветра может вызвать у некоторых чувство дискомфорта.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Скорость западного ветра местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.