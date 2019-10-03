Кремль об условиях возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщение, когда станет очевидно, что не будет возврата в «агрессивное русло», передает РИА Новости.

При этом он отметил, что уже есть позитивные факты, например, российско-грузинские контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке.

«Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения», — сказал Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Лавров выступил за возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое было прервано после начала в Грузии антироссийских митингов.