Курта Волкера допрашивали по делу Трампа десять часов

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слушания проходили в палате представителей в закрытом режиме и длились более девяти часов, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с показаниями.

«Курт Волкер сказал членам палаты, что он призвал руководство Украины не вмешиваться в политику США в беседе, которая последовала за телефонным разговором между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским», — отмечает CNN.

Сообщается, что, говоря о вопросе приписываемого Трампу давления на Зеленского, Волкер выразил обеспокоенность тем, что адвокат американского лидера Рудольф Джулиани использовал бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации в «деле Байденов». Волкер сказал Джулиани, чтобы тот не особо доверял Луценко.

Кроме того, по словам источников, Волкер назвал необычным тот факт, что Вашингтон заморозил выделение Украине $250 млн военной помощи, хотя причины задержки ему не известны.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.