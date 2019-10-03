Лукашенко — Зеленскому: Мы всегда будем вашими сторонниками

«Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности», — сказал белорусский лидер и поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей белорусской делегации.

Президенты Беларуси и Украины провели переговоры в узком составе в рамках Второго форума регионов Беларуси и Украины, организованного 3-4 октября в Житомире, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов: «Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться».

По его словам, «нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов».

«...Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси... Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», — заверил Александр Лукашенко.

В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что Беларусь и Украина не имеют границ, «наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях».

«Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи», — подчеркнул президент Украины