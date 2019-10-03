План ликвидации легендарного генерала не отличался особой оригинальностью, но поражал размахом. Как следует из доклада Ходжатолеслама Хоссейна Таеба, руководителя разведывательной службы КСИР, сделанного им на совещании командного состава Корпуса, участники покушения собирались приобрести недвижимость в Кермане, столице одноименного остана на юго-востоке страны. Причем эта недвижимость должна была располагаться неподалеку от Хуссейнии, зала собраний для шиитских церемоний поминовения, который выстроен на средства его отца, скончавшегося в 2017 году.

Затем они собирались прорыть к этому зданию тоннель и заложить под залом от 350 до 500 килограммов взрывчатки. 9 или 10 сентября, в дни, когда мусульмане-шииты оплакивают мученическую смерть Фатимы аз-Захры, дочери Пророка Мухаммеда, Сулеймани якобы собирался посетить зал, и во время поминальной церемонии должен был прозвучать взрыв.

Разумеется, в этой официальной версии иранской разведки существуют определенные шероховатости, но во всем том, что связано с легендарным генералом, всегда присутствует туман, недосказанности, а то и порой откровенная дезинформация - специфика профессиональной деятельности у этого человека такая.

В своем докладе командному составу КСИР Хоссейн Таеб сказал о том, что операция готовилась «арабо-израильскими агентами», трое из них задержаны и дают признательные показания. Но вот конкретное арабское государство, стоявшее за данной акцией, им названо не было. Что, разумеется, дает самый широкий простор для толкований, врагов из числа руководителей арабских государств у Касема Сулеймани более чем достаточно. В том числе и из числа тех, на кого и подумать трудно.

Кроме того, в выступлении Таеба прозвучала интересная формулировка - «у врагов были планы спровоцировать религиозную войну и связать убийство с актом внутренней мести». Что, в свою очередь, дает основания предполагать, что в операции были задействованы представители белуджских суннитских экстремистских группировок, давно имеющие самые тесные связи со спецслужбами того же Израиля, достаточно вспомнить некоторые весьма пикантные эпизоды событий в Иранском Белуджистане 2008-2010 годов. Кстати, белуджи - вторая по величине этническая группа более чем полумиллионного населения Кермана.

Собственно, власти Израиля никогда и не скрывали того, что генерал Сулеймани является их целью. В конце августа нынешнего года Исраэль Кац, министр разведки и член военно-политического кабинета Израиля, высказался по этому поводу предельно однозначно: «Иран - голова змеи, а Касем Солеймани, командующий Силами революционной гвардии Кудс, - зубы змеи. Израиль пытается ударить по голове иранской змеи и вырвать ей зубы».