Охота на генерала оперативный комментарий
Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
План ликвидации легендарного генерала не отличался особой оригинальностью, но поражал размахом. Как следует из доклада Ходжатолеслама Хоссейна Таеба, руководителя разведывательной службы КСИР, сделанного им на совещании командного состава Корпуса, участники покушения собирались приобрести недвижимость в Кермане, столице одноименного остана на юго-востоке страны. Причем эта недвижимость должна была располагаться неподалеку от Хуссейнии, зала собраний для шиитских церемоний поминовения, который выстроен на средства его отца, скончавшегося в 2017 году.
Затем они собирались прорыть к этому зданию тоннель и заложить под залом от 350 до 500 килограммов взрывчатки. 9 или 10 сентября, в дни, когда мусульмане-шииты оплакивают мученическую смерть Фатимы аз-Захры, дочери Пророка Мухаммеда, Сулеймани якобы собирался посетить зал, и во время поминальной церемонии должен был прозвучать взрыв.
Разумеется, в этой официальной версии иранской разведки существуют определенные шероховатости, но во всем том, что связано с легендарным генералом, всегда присутствует туман, недосказанности, а то и порой откровенная дезинформация - специфика профессиональной деятельности у этого человека такая.
В своем докладе командному составу КСИР Хоссейн Таеб сказал о том, что операция готовилась «арабо-израильскими агентами», трое из них задержаны и дают признательные показания. Но вот конкретное арабское государство, стоявшее за данной акцией, им названо не было. Что, разумеется, дает самый широкий простор для толкований, врагов из числа руководителей арабских государств у Касема Сулеймани более чем достаточно. В том числе и из числа тех, на кого и подумать трудно.
Кроме того, в выступлении Таеба прозвучала интересная формулировка - «у врагов были планы спровоцировать религиозную войну и связать убийство с актом внутренней мести». Что, в свою очередь, дает основания предполагать, что в операции были задействованы представители белуджских суннитских экстремистских группировок, давно имеющие самые тесные связи со спецслужбами того же Израиля, достаточно вспомнить некоторые весьма пикантные эпизоды событий в Иранском Белуджистане 2008-2010 годов. Кстати, белуджи - вторая по величине этническая группа более чем полумиллионного населения Кермана.
Собственно, власти Израиля никогда и не скрывали того, что генерал Сулеймани является их целью. В конце августа нынешнего года Исраэль Кац, министр разведки и член военно-политического кабинета Израиля, высказался по этому поводу предельно однозначно: «Иран - голова змеи, а Касем Солеймани, командующий Силами революционной гвардии Кудс, - зубы змеи. Израиль пытается ударить по голове иранской змеи и вырвать ей зубы».
Нет никаких сомнений, что аналогичные чувства к генералу испытывают и многие другие «сильные мира сего», от Вашингтона до Персидского залива, от Афганистана до Иракского Курдистана и Сирии - везде, где пролегали тайные тропы операций «Аль-Кудс», спланированные или лично проводимые Касемом Сулеймани. Скажу больше - генерал давно уже стал весомой фигурой в геополитических раскладах, стоящей нескольких минимум дивизий и влияющей на политику всех системных игроков на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить, что, откровенно-то говоря, именно после его встречи с Владимиром Путиным Москва согласилась на вмешательство в сирийский конфликт.
«Смести» такую фигуру с «великой шахматной доски» - цель крайне заманчивая. Что бы там не говорили про роль личности в истории, но Касем Сулеймани из тех, кто эту историю делает. Поэтому вопрос его устранения - это не вопрос разведки, это вопрос геополитики. Охота за ним идет уже несколько лет и будет продолжена столько, сколько возможно.
В этой связи заслуживает внимания информация, которую не так давно представило кувейтское издание «Аль-Джарида». Сам по себе этот источник достаточно, если так можно выразиться, «мутноватый». Но, согласно известной поговорке, «и в куче навоза бывают зерна жемчуга». Так вот, по сообщениям израильского информатора этого издания, «существует негласное американо-израильское соглашение о том, что Сулеймани является угрозой интересам двух этих стран в регионе».
Более того, эта договоренность была достигнута в нынешнем году, а за три года до этого спецслужбы США сорвали операцию израильской разведки по ликвидации Сулеймани во время его нахождения на одной из секретных баз в Сирии, в районе Дамаска. Ну, как сорвали - попросту слили по своим каналам имеющуюся у них информацию о готовящемся покушении на генерала разведывательному отделу КСИР.
Этот же источник сообщает, что тогда данный эпизод «вызвал резкое разногласие между израильскими и американскими службами безопасности и разведки по этому вопросу», но сейчас конфликт якобы урегулирован, и стороны пришли к консенсусу в отношении фигуры командующего «Аль-Кудс».
Если эти сообщения подтвердятся, то станет очевидным, что охота на генерала вышла на новый уровень. Что вполне закономерно - появились новые данные о том, как Касем Сулеймани в прямом смысле «ломал через колено» политику США, Израиля и их союзников на Ближнем Востоке. Но об этом чуть позже, в воскресенье, на том же месте - на страницах haqqin.az.