Россию спасли от четырех терактов

В России на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года предотвращены четыре теракта, осуществить которые планировалось в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«За восемь месяцев текущего года в ЦФО предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», – приводит его слова ТАСС.

Задержаны 152 лица, причастных к террористической деятельности, добавил Патрушев.

Кропотливая работа спецслужб, правоохранителей и региональных антитеррористических комиссий требуется «в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России», - подчеркнул Патрушев.