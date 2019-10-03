Россию спасли от четырех терактов
В России на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года предотвращены четыре теракта, осуществить которые планировалось в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«За восемь месяцев текущего года в ЦФО предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», – приводит его слова ТАСС.
Задержаны 152 лица, причастных к террористической деятельности, добавил Патрушев.
Кропотливая работа спецслужб, правоохранителей и региональных антитеррористических комиссий требуется «в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России», - подчеркнул Патрушев.