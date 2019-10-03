Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных мер в случае введения властями США пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом Маас сказал в интервью медиагруппе Funke.

"ЕС теперь должен отреагировать и после одобрения Всемирной торговой организации, пожалуй, ввести со своей стороны штрафные пошлины", - считает министр, по мнению которого США "отклонили предложение ЕС прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации".

Глава МИД подчеркнул, что Европа, как и прежде, готова выработать с США общие правила субсидирования в авиапромышленности: "Еще есть шанс предотвратить дальнейший ущерб для мировой экономики. Ведь все извлекают пользу из открытой и честной торговли".

Накануне американский телеканал CNBC со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах сообщил, что власти США намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза в свете решения арбитража ВТО. Пошлины на самолеты составят 10%, на ряд наименований сельхозпродукции и некоторые другие товары - 25%. Они вступят в силу 18 октября.