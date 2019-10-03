«Четыре бриллианта» Банку Республика второй год подряд
Сегодня в Баку начала работу VI ярмарка инвесторов «Микрофинансирование на распутье: устойчивое развитие в цифровую эру».
В рамках мероприятия Банк Республика получил сертификат прозрачности от ведущего поставщика информационных услуг в микрофинансовом секторе - компании Microfinance Information Exchange (MIX) с присвоением «четырех бриллиантов» за полное соблюдение принципов прозрачности.
Награда была вручена директору департамента банка по агро- и микрокредитам Туралу Салимову.