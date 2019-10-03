Ровнаг Абдуллаев о противостоянии в Бинагади: "Кто-то воспользовался именами наших героев"

Президент Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев прокомментировал противостояние сотрудников службы безопасности компании с незаконными застройщиками. Ранее haqqin.az писал, что между группой инвалидов карабах ской войны, желающих самовольно построить дома в Бинагадинском районе, и сотрудниками Управления безопасности SOCAR произошло столкновение. В интервью изданию Oxu.Az Ровнаг Абдуллаев назвал инцидент провокацией.

- Мы хотели бы узнать ваше мнение по поводу этого громкого события.

- В первую очередь, я выражаю благодарность всем нашим героям, членам семей шехидов, которые отнеслись к этой проблеме сдержанно. Также благодарю вас, журналистов, за объективность и оперативность.

Вы знаете, в этой истории нас больше всего огорчает то, что кто-то воспользовался именами наших героев. Отмечу, что уважение, почтение к героям, шехидам, семьям шехидов - наш долг не только как граждан, но и как чиновников.

В возглавляемой мною компании этот принцип является приоритетом. В SOCAR работают тысячи героев, членов семей шехидов. Мы всегда окружаем их особым вниманием и заботой. Каждый работник SOCAR знает об этом.

- Когда вам сообщили об инциденте?

- Мне сообщили сразу же. Учитывая деликатность вопроса, я незамедлительно поручил расследовать его и принять необходимые меры, если сотрудники компании совершили ошибку. Еще раз отмечу, что мы всегда относимся трепетно к нашим героям, семьям шехидов, людям, защищающим Родину.

Забота о них - не только поручение Верховного главнокомандующего, но и наша прямая обязанность. Как и все государственные структуры, мы относимся к ним со всей ответственностью. Однако наше расследование, видеозаписи, показали, что некие лица незаконно использовали группу инвалидов, которые не имели никакого отношения к строительству, оказали сопротивление сотрудникам Службы безопасности SOCAR во время исполнения ими служебных обязанностей.

- В обществе выдвигают несколько версий случившегося. Все-таки, по какой причине возник инцидент между сотрудниками Управления безопасности SOCAR и группой инвалидов?

- 27 сентября мы получили информацию о том, что часть территории нефтепровода Ширван-Беюкшор, принадлежащего Управлению нефтепроводами, и часть охранной зоны, примыкающей к данному нефтепроводу Бинагадинской линии, захвачена и там ведутся работы по закладке фундамента для незаконной постройки. Территории, принадлежащие вышеуказанному управлению, охраняются Управлением безопасности SOCAR.

На следующий день, 28 сентября, сотрудники 8-го отряда Управления безопасности в ходе очередной проверки служебной территории выявили факт продолжения незаконных строительных работ и предупредили лиц, пытавшихся захватить территорию, о необходимости прекратить их.

Через некоторое время на территории появилась группа лиц, которых вызвали строители. Эти люди, представившись инвалидами Карабахской войны, оскорбили сотрудников компании, напали на них.

Сотрудники Управления безопасности SOCAR попытались защитить себя, не прибегая к насилию в отношении напавших на них людей, и вызвали на место происшествия представителей полиции.

Более того, в ходе инцидента данные лица, проигнорировав устные предупреждения, нанесли телесные повреждения нескольким нашим сотрудникам, в том числе начальнику отряда.

- Как вы отметили, инцидент возник из-за того, что строители вызвали группу людей. А что было предпринято еще, чтобы избежать инцидента?

- Вы знаете, SOCAR - государственная компания. И ее территории, естественно, считаются государственными. Я тоже посмотрел появившееся в СМИ видео. На них видно, что провокаторы преследовали сотрудников Управления безопасности, пытавшихся покинуть место инцидента, а также полицейских, угрожали им, раздавались антигосударственные призывы. Герои Карабаха и шехиды для нас превыше всего. Но ни для кого не секрет, что есть провокаторы, которые злоупотребляют статусом героя или инвалида войны.

- Вы сказали, что посмотрели видео, снятые во время инцидента и после него. Можно ли определить, что это действительно герои Карабаха?

- На фото и видео с места происшествия видно, что лица, называющие себя инвалидами Карабахской войны, прибыли на данную территорию на автомобилях без госномеров и совершили заранее запланированные противоправные действия.

Конечно, мы пришли к такому заключению в результате собственного расследования. Более того, ветераны Карабаха, объединения инвалидов, представители общественности раскритиковали и осудили действия лиц, называющих себя героями. Ведь они не побоялись совершить провокацию не только против сотрудников Управления безопасности SOCAR, но и против полицейских.

Разве герой Карабаха может поднять руку на сотрудника полиции, с которым он воевал плечом к плечу? Кроме того, сотрудники нашего Управления безопасности годятся им в сыновья. Поверьте, ни один наш герой не посмеет поднять руку на того, кто ему как сын. Это противоречит нашим национальным ценностям и традициям.