Экономику Азербайджана назвали лучшей на Кавказе

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало очередной экономический отчет за третий квартал 2019 года, оценивающий 22 страны Восточной Европы и постсоветского пространства. По этому показателю Азербайджан имеет самый высокий рейтинг на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Согласно комментариям, приведенным в отчете Fitch Ratings, основными факторами, характеризующими рейтинг Азербайджана, является поддержание профицита внешнего баланса в торговых отношениях и низкий уровень внешнего государственного долга относительно ВВП.

Также на позицию Азербайджана в рейтинге положительно повлияли такие факторы, как реформы в макроэкономике, финансовом рынке, налогооблажении и социальной защите населения, приведшие к контролю над инфляцией и позволившие стране быстро реагировать на внешнеэкономические шоки и кризисы, имеющие вероятность возникнуть на мировой арене.

Диверсификация экономики и сокращение ее зависимости от нефтяного сектора в анализе Fitch Ratings также были отмечены в качестве факторов, сыгравших важную роль в укреплении позиций страны.