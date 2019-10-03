Тысячи предпринимателей обратились в «Азеришыг»

В январе-сентябре этого года в ОАО "Азеришыг" через ASAN xidmət поступило 3 359 обращений. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента по работе с ASAN xidmət и электронному управлению ОАО "Азеришыг" Эльсевер Рустамли.

По его словам, за девять месяцев через центры ASAN xidmət, ASAN Kommunal и онлайн в "Азеришыг" обратились 3 359 предпринимателей.

"Отмечу, что это в три раза больше, чем за девять месяцев прошлого года - тогда поступили обращения от 1 010 представителей бизнеса. Быстрый рост числа обращений предпринимателей связан, несомненно, с проводимыми реформами", - добавил Э.Рустамли.