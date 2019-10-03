Заместитель генсека НАТО: «В один день Грузия станет членом Альянса»

Брюссель гордится проделанной с Грузией совместной работой, и однажды республика станет членом альянса. Такую надежду выразила заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер в пятницу после награждения президентом Грузии Саломе Зурабишвили орденом «Золотого руна» в Батуми, передает ТАСС.

«Я очень горжусь той работой, которую проделали Грузия и НАТО, особенно поддержкой страны на пути в членство в альянс. В один день Грузия станет членом НАТО, и я жду этого дня. Еще раз большое спасибо, госпожа президент. Для меня большая честь быть в Грузии, я жду продолжения работы с вами», - сказала Готтемюллер журналистам.

Замглавы генсека НАТО в ходе выступления отметила и грузинских миротворцев, погибших при выполнении миссии в Афганистане. «В этот торжественный момент я хочу почтить память всех тех храбрых воинов, которые сложили свои головы при выполнении миссии в Афганистане. Мы поистине отдаем дань благодарности им за это», - подчеркнула она.

Готтемюллер находится в Батуми с 3 октября в рамках выездного заседания Североатлантического совета НАТО. Замгенсека НАТО уже провела переговоры с премьер-министром Георгием Гахарией, министром обороны Ираклием Гарибашвили, главой парламента Арчилом Талаквадзе, а также с главой МИД Давидом Залкалиани. Североатлантический совет НАТО уже в пятый раз проводит выездное заседание в Грузии. В рамках визита постоянные представители 29 стран - членов альянса знакомятся с тем, как в Грузии продвигаются реформы в сфере укрепления обороноспособности.