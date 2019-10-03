Разгневанный свекр переехал на автомобиле невестку Трагедия в Тертере
В Тертерском районе разгневанный свекр переехал на автомобиле невестку.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Шихарх в жилом массиве, где разместились вынужденные переселенцы.
Мужчина, личность которого пока неизвестна, сбил на автомобиле невестку. Женщину с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Сообщается, что инцидент был совершен умышленно на почве семейного конфликта.
Как сообщили свидетели произошедшего, разгневанный свекр переехал на автомобиле невестку.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию по факту.