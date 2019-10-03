В Иране освободят российскую журналистку

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят, сообщил РИА Новости официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Собеседник агентства добавил, что гражданку России задержали "для дачи ряда объяснений".

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли ее паспорт. Второго октября Юзик задержали в отеле.

Ганенко отметил, что журналистка не сообщала в российское посольство о ситуации с паспортом, "хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами".

Пресс-атташе добавил, что, по информации от матери задержанной, Юзик обвинили в работе на израильские спецслужбы.