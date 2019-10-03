В Баку от имени министра совершили мошенничество на 95 манатов

В Баку совершено мошенничество в отношении Сянана Керимова. Как сообщает Report, об этом написал сам гражданин на странице в Facebook.

Он сообщил, что два дня назад некто позвонил и предложил ему работу: "Он представился сотрудником компании "Azərtikinti Tress" по имени Сулейман. Потом сказал, что по поручению министра, которого не назвал, устроит меня на работу в качестве водителя, с графиком 5 дней в неделю с 8 часов утра до 5-ти часов вечера, с зарплатой 700 манатов.

После он попросил пройти медобследование. Затем сказал, что нет необходимости идти в больницу, что его знакомый врач подготовил документы. Я должен был за это заплатить 95 манатов. Я поверил и осуществил оплату через аппарат MilliÖn на имя Алияра Алиева. Позже, поняв, что был обманут, я обратился в банк, чтобы вернуть заплаченные деньги, но там сказали, что не смогут мне помочь".