Леонид Швец, автор haqqin.az 19:01

Новости из США скучать не дают, и главный, кто не дает скучать, конечно, американский президент. То, что сейчас происходит, политический обозреватель The New Yorker Сьюзан Глассер назвала «самоимпичментом». Трамп открытым текстом нынче заявляет инкриминирующие его вещи, изобличающие признаки которых еще недавно мучительно выискивали специально обученные люди из команды Боба Мюллера. Даже сторонникам президента сложно уследить за меняющейся линией его защиты. Еще вчера он говорил, что в «идеальном» разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским не было никаких признаков давления и попытки получить у того услугу – компромат на Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа в обмен на военную помощь США. А нынче он призвал уже Китай расследовать деятельность сына Байдена в Китае. При этом уже известно, что глава Белого дома еще в июне в телефонном разговоре с Си Цзиньпином упоминал Байдена, и запись этого разговора, как позже запись разговора с Зеленским, была сохранена на сверхсекретном сервере.

О том, что требование Белого дома возобновить расследование в отношении украинской компании, в правлении которой работал Хантер Байден, было постоянным предметом давления на Украину, в своих показаниях и предоставленной переписке показал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Карьерные дипломаты, как видно из документов, ломали голову, как не попасть в щекотливую ситуацию, когда новому украинскому президенту нужно объяснить причины задержки военной помощи. Больше того, с обещаниями возобновить расследование связывали перспективы встречи Зеленского и Трампа. Главным лицом, которое проталкивало политические интересы Трампа, был его друг и личный адвокат Руди Джулиани, по сути, взявшийся курировать украинское направление, не будучи государственным представителем. Накануне генеральный инспектор Государственного департамента Стив Линик ознакомил членов трех комитетов конгресса с документами, которые распространяли в Госдепе с подачи Джулиани, это были конспирологические версии, призванные доказать, что не Россия, а именно Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Но вот переключение внимания с Украины на Китай просто подарок инициаторам импичмента. Китай в США справедливо побаиваются. Тем более сейчас в горячей стадии находится торговая война двух стран. Обращение президента Америки за помощью к Пекину в этой ситуации вызывает вопросы, насколько он готов отстаивать интересы США в противостоянии с Китаем и не пожертвует ли он ими ради «интересных» материалов на своего политического противника, если ему их пообещают китайцы, причем неизвестно – достать или соорудить. Собственно, это и есть то самое нарушение президентской присяги, которое Трампу вменяют демократы. Это тем более шокирует, если вспомнить, что сам Дональд Трамп возвел Китай в ранг главного и коварного врага Соединённых Штатов.