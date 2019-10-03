Армия Индии получила новое оружие, предназначенное для уничтожения наступающих вражеских танков на западном фронте с Пакистаном - израильские многофункциональные противотанковые ракетные комплексы «Спайк».

Новый вид вооружения призван удовлетворить неотложные оперативные потребности до тех пор, пока не будут готовы к вводу в эксплуатацию переносные «убийцы танков», разрабатываемые местным производителем DRDO.

MIGnews сообщает, что первая партия из 12 пусковых установок и 210 ракет прибыла в Индию около 10 дней назад в рамках чрезвычайных армейских закупок, осуществляемых в условиях обстановки повышенной напряженности с Пакистаном.