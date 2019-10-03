Польша решила отказаться от российского газа

"Сейчас мы все еще получаем наибольшую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года", - сказал он, отметив, что на данный момент Польша часть импорта получает через газопорт в Свиноуйсьце.

Правительство Польши заверило, что после 2022 года страна сможет полностью отказаться от российского газа. С соответствующим утверждением выступил в эфире Польского радио представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает Корреспондент.net.

"Это много, так как этим путем мы уже получаем около трех миллиардов кубометров газа в год. Это долгосрочные контракты с Катаром, но уже начались и поставки из США", - указал Наимский, напомнив также о строительстве Baltic Pipe - газопровода, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом.

"И этот газопровод, и расширенный терминал в Свиноуйсьце - это наш стратегический выход из зависимого от россиян положения. После 2022 года эта проблема будет решена. Весь импорт газа в Польшу будет осуществляться с другого направления", - добавил представитель польского правительства.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу – российский "Газпром", контракт с которым заканчивается в 2022 году.