Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, предоставляющий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право проводить обыски и прослушивать депутатов, при этом оставив в силе положение о том, что для этого необходимо получить разрешение парламента. Об этом сообщает агентство УНИАН.

За документ, вносящий изменения в некоторые положения законодательства, во втором, окончательном, чтении проголосовали 330 из 424 депутатов Рады. Как отмечается в пояснительной записке к закону, НАБУ и ГБР предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

По данным УНИАН, в настоящее время негласные следственные действия осуществляются только через Службу безопасности Украины.