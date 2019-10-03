«Честно говоря, неплохое выступление в целом, - говорит наш шахматист, победивший сегодня в финале китайца Динь Лиженя. - Путь к победе был такой тяжелый, что половину партий уже не помню, а другая половина крутится в голове. Потерял счет тому количеству партий, которые здесь сыграл.

После победы на Кубке мира в Ханты-Мансийске азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал свое выступление.

Я не играл столько, наверное, за последние лет 10. Было тяжело - игры плюс подготовка. Тем более что дебютная подготовка была на мне.

Я был тут без тренера? Сейчас все это происходит дистанционно. Тренер, с которым я в последнее время тренировался - Владимир Чучелов, – тренирует Аниша Гири, поэтому я видел его тут мельком (улыбается). Пока Аниш находился в Ханты-Мансийске. Я собирался уехать с Кубка мира первым, а уехал последним. Все мои друзья покинули турнир, у меня было состояние одиночества. В этом состоянии было бы обидно проиграть турнир, играть за 3-е место.

Во время большинства матчей я думал, что мне нежелательно оставлять дело на тай-брейк. Полагал, что надо решать все быстро. А если и играю тай-брейк, то не затягивать. Поэтому играл агрессивно. Два раза это могло закончиться моим поражением.

Могу отметить партию с Максимом Вашье-Лягравом в полуфинале и партию в финале, которую я выиграл, отыгрываясь. Получилась ситуация, когда Динь занервничал, потому что победа в турнире была близка. В нормальной турнирной ситуации он удержал бы такой эндшпиль.

В целом оцениваю свое выступление положительно (улыбается). Лучше, чем обычно. Я физически никак не готовился. Но играл агрессивно. Хотел хлопнуть дверью в какой-то партии, а хлопнул - во всем турнире».