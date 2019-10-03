Иранки за несколько минут раскупили билеты на футбол

Иранские футбольные болельщицы за несколько минут раскупили билеты на матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 со сборной Камбоджи, который пройдет в Тегеране 10 октября.

Согласно информации, иранские власти допустили женщин на матч по требованию ФИФА, выделив для них отдельные сектора. Болельщицы в считанные минуты раскупили все 3 500 билетов с момента их поступления в продажу утром в пятницу, пишет MIGnews.

По данным ФИФА, ожидается, что под женские сектора выделят в общей сложности 4 600 билетов.

Отметим, что болельщицам в Иране запрещено посещать футбольные матчи мужских команд и присутствовать на стадионах (уступки были сделаны во время чемпионата мира-2018, когда для просмотра матчей сборной Ирана болельщицы могли попасть на стадион "Азади", специально оборудованный под трансляцию).