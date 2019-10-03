Махир Мамедов: «Теймур Раджабов давно шел к этому успеху»

Вице-президент ФИДЕ и Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, находящийся сейчас в Ханты-Мансийске, высказал свое мнение о победе Теймура Раджабова в финале Кубка мира.

«Тима для меня родной, с 10 лет знаю его, дружу с его отцом, дружу с теми, кто ему дорог, - говорит Махир Мамедов. - Знаю, что он давно шел к этому успеху. Много трудился, хоть сейчас и отнекивается (улыбается).

Его уровень шахматных знаний настолько высок, что позволяет ему выигрывать такие соревнования. Приятно, что эта победа случилась на земле, которая близка азербайджанцам и удачлива для нас.

Турнир был организован на высшем уровне. На зависть всем другим организаторам.

Теймур Раджабов добился важной победы в 2003 году. Затем он играл в полуфинале Кубка мира. Тогда ему немного не хватило. Но сейчас он добился того, чего заслуживал. При том, что соперник – Динь Лижень - очень достойно провел этот сложнейший матч».