Евросоюз обсуждает санкции против Турции

Евросоюз обсудит возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары "в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра" на заседании Совета ЕС 14 октября в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам телефонного разговора главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

"Верховный представитель и министр сегодня обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Верховный представитель также заявила, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге", - цитирует ТАСС заявление внешнеполитической службы ЕС.

В свою очередь гендиректор департамента МИД Турции по двусторонним политическим связям и вопросам судоходства, авиации и границ Чагатай Эрджиес заявил, что турецкое буровое судно Yavuz 7 октября приступит к буровым работам на континентальном шельфе Турции к юго-западу от острова Кипр, сообщает Anadolu.

По словам турецкого дипломата, бурение будет вестись в признанной ООН зоне континентального шельфа, а также на участках, на которые правительство Турции в 2012 году выдало лицензии компании Turkish Petroleum.