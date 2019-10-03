В Якутии на одном из месторождений специалисты российской горнорудной компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.

Как отмечает пресс-служба компании, благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку. По словам специалистов, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи, сообщает РЕН ТВ.

Возраст алмаза, как предполагают ученые, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.

Алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами. Камень передали в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА.