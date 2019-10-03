Когда откроется Бакинский зоопарк

В Бакинском зоопарке продолжаются работы по реконструкции. В настоящее время обновляется водная и канализационная сеть, а также электросистема, сказал директор зоологического парка Азер Гусейнов, передает Trend.

"Работы в парке продолжаются, строятся новые вольеры, улучшаются условия. Судя по ходу работ, образцовый и совершенно отличный от старого парк может быть сдан в будущем году", - сказал А.Гусейнов.