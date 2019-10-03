Когда откроется Бакинский зоопарк
В Бакинском зоопарке продолжаются работы по реконструкции. В настоящее время обновляется водная и канализационная сеть, а также электросистема, сказал директор зоологического парка Азер Гусейнов, передает Trend.
"Работы в парке продолжаются, строятся новые вольеры, улучшаются условия. Судя по ходу работ, образцовый и совершенно отличный от старого парк может быть сдан в будущем году", - сказал А.Гусейнов.
Директор зоопарка также рассказал о новых животных, которые будут завезены сюда: "В настоящее время осуществляются работы в направлении улучшения условий для животных, которые содержались до закрытия. Но планируется завезти еще 2-3, а может, и больше новых видов животных".
Бакинский зоопарк приостановил свою деятельность в начале года. В настоящее время ведутся работы по реконструкции и расширению территории. В настоящее время площадь зоопарка составляет 2,25 гектара, после ремонта и расширения его площадь составит 4,25 гектара. Животные временно перемещены в Гарадагский район.