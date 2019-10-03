Зеленский – протестующим: «Я никогда не сдам Украину»

Глава государства призвал украинцев не поддаваться на провокации отдельных политиков. Кроме того, Зеленский заявил, что уважает право своих граждан на протест: «Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину», передают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты в стране в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера».

«Вместе с тем я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас и вернуть себе возможность грабежа, избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!» – добавил Зеленский.

Как пояснил Зеленский, «формула Штайнмайера», которая и вызвала волну протестов, была условием для проведения встречи в «нормандском формате».

Отметим, что «формула Штайнмайера», название по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.