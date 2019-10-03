Президент Ильхам Алиев поздравил Теймура Раджабова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Теймура Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам в российском городе Ханты-Мансийск. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Дорогой Теймур, от всей души поздравляю тебя с победой на Кубке мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске.

Продемонстрировав этой победой высокое мастерство, решимость и волю, ты открыл славную страницу в истории азербайджанского спорта как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира. Желаю тебе всего наилучшего и новых побед», - говорится в поздравлении главы государства.