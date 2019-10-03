"Мы ожидаем, что в этот мирный ареал смогут добровольно переселиться почти два миллиона сирийцев. Нам необходимо построить инфраструктуру - временное и постоянное жилье, больницы и школы", - заявил Октай на встрече в Анкаре с министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером и еврокомиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамопулосом, сообщает Дойче велле.

По словам Октая, планирование проектов по переселению беженцев уже завершено: "Однако, чтобы их осуществить, нам необходима поддержка всех действующих в регионе игроков, в особенности ЕС".

Немецкий министр находится с двухдневным визитом в Анкаре, одной из главных тем является спорный проект переселения сирийских беженцев в буферную зону на севере Сирии, где идут боевые действия. Во время переговоров с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и главой МИД Мевлютом Чавушоглу Зеехофер заявил о позиции Берлина, не поддерживающего данный проект. "Я отчетливо заявил, что есть много правительств, включая наше, которые считают его проблематичным", - отметил он.