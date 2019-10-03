Мехрибан Алиева о победе Теймура Раджабова: «Азербайджан добился большого успеха»
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Теймура Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам в российском городе Ханты-Мансийск. Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.
«Азербайджан добился очередного большого успеха! Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!» - говорится в публикации.
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Azərbaycan növbəti böyük uğura imza atıb! Gənc istedadımız Teymur Rəcəbov şahmat üzrə Dünya Kubokunda ölkəmizi layiqincə təmsil edərək parlaq qələbə qazanıb. Bütün Azərbaycan xalqının sevincinə səbəb olan bu möhtəşəm qələbə münasibətilə Teymuru səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Азербайджан добился очередного большого успеха! Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!