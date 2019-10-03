Мехрибан Алиева о победе Теймура Раджабова: «Азербайджан добился большого успеха»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Теймура Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам в российском городе Ханты-Мансийск. Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

«Азербайджан добился очередного большого успеха! Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!» - говорится в публикации.