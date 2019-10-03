США испытали противокорабельную крылатую ракету видео

Военно-морские силы США провели испытания противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам.

Ракета NSM была запущена с корабля прибрежной зоны, а в качестве цели был выбран списанный американский корабль, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что ракета, которую производит американская военно-промышленная корпорации Raytheon, предназначена для поражения кораблей на расстоянии до 100 морских миль.

По данным телеканала, при разработке ракеты применялась технология обеспечения малозаметности, кроме того, NSM способна менять курс.

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