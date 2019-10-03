США испытали противокорабельную крылатую ракету видео
Военно-морские силы США провели испытания противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам.
Ракета NSM была запущена с корабля прибрежной зоны, а в качестве цели был выбран списанный американский корабль, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
USS Gabrielle Giffords (LCS 10) launches a Naval Strike Missile during exercise Pacific Griffin. pic.twitter.com/sPos2iusbB— Naval News (@navalnewsnet) October 2, 2019
Отмечается, что ракета, которую производит американская военно-промышленная корпорации Raytheon, предназначена для поражения кораблей на расстоянии до 100 морских миль.
По данным телеканала, при разработке ракеты применялась технология обеспечения малозаметности, кроме того, NSM способна менять курс.