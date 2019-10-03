Трамп о неудавшейся встрече с Роухани

Должностные лица США и Ирана зондировали возможность проведения встречи президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп.

"Они пытались устроить встречу, но Роухани хотел отмены санкций. И я на это сказал: вы, должно быть, шутите", - цитирует ТАСС глава Белого дома.

По словам Трампа, у США "нет заинтересованности" во встрече на таких условиях: "Мы хотели встречи в ООН. Мы вели переговоры об этом - не я с ним лично, но наши стороны вели переговоры. Роухани хотел, чтобы произошла отмена санкций или частичная отмена, и я сказал "нет", - добавил американский лидер.

Активные посреднические усилия, направленные на организацию встречи Трампа и Роухани на полях 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке предпринимал президент Франции Эммануэль Макрон.