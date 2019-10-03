Путин рассказал о своей мечте

Президент РФ Владимир Путин мечтает, чтобы люди были вовлечены в решение чиновниками проблем, которые важны для россиян. Об этом российский лидер заявил на заседании наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

Отмечается, что одна из участниц заседания рассказала главе российского государства о проекте по украшению домов с помощью российских и иностранных художников, отметив, что это позволило привлечь в район туристов, произошли изменения — появилось больше парковок и других улучшений.

«Вы сейчас сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важные. И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день», — сказал Путин.

«Что очень важно и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались бы вместе с людьми», — отметил российский лидер.