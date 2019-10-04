Принц Гарри подал в суд на британские таблоиды
Принц Гарри подал в суд на владельцев двух британских таблоидов - Sun и Daily Mirror - в связи с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонных разговоров. Об этом сообщает BBC.
Иск принца Гарри подтвердили Букингемский дворец и представитель News Group Newspapers, выпускающей газету Sun.
Поданные в Высокий суд Англии и Уэльса документы от лица принца Гарри, как сообщается, касаются случаев незаконного перехвата голосовых сообщений.
2 октября жена принца Меган, герцогиня Сассекская, подала иск против таблоида Mail on Sunday, сообщал The Guardian. Она обвинила газету в незаконной публикации письма, которое написала своему отцу.