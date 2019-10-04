В массовой драке с изнасилованием заключенного, которая произошла в исправительной колонии №9 в российском городе Соликамск, участвовали от 60 до 200 осужденных. Об этом Интерфаксу сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края РФ Георгий Ситников.

По словам Ситникова, в ОНК считают, что администрация колонии ничего не сделала, чтобы не допустить насилия.