Заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк в России
В массовой драке с изнасилованием заключенного, которая произошла в исправительной колонии №9 в российском городе Соликамск, участвовали от 60 до 200 осужденных. Об этом Интерфаксу сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края РФ Георгий Ситников.
По словам Ситникова, в ОНК считают, что администрация колонии ничего не сделала, чтобы не допустить насилия.
Собеседники членов ОНК сказали, что драка была связана со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими.
По словам правозащитника, осужденные использовали в качестве оружия штакетник, табуретки и предметы быта. В результате инцидента от 20 до 30 осужденных получили ушибы, сотрясения мозга, трое были госпитализированы с травмами легких и почек.
Об инциденте стало известно 26 сентября. Видеозапись, на которой было запечатлено преступление, была опубликована на официальном канале правозащитного проекта Gulagu.net. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил, что потерпевший отказывался платить взятки оперативникам, а также подписывать явки с повинной в преступлениях, которых он не совершал.