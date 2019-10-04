Иранские хакеры пытались взломать учетные записи Трампа

Компания Microsoft ранее заявила о том, что в пятницу выявила хакерскую деятельность, проистекающую, по ее мнению, из Ирана, целью которой являлся взлом учетных записей ряда представителей руководства США, а также участника президентской гонки.

Как отмечает Microsoft, речь идет о хакерской группировке Phosphorous. По мнению специалистов компании, она базируется в Иране и связана с властями Исламской Республики. По данным Microsoft, в течение 30-дневного периода в августе и сентябре хакеры Phosphorous предприняли около 2,7 тыс. попыток выявить электронные почтовые ящики, связанные с интересующими их лицами. Эксперты считают, что кибератаки не отличались «технической сложностью». Тем не менее, им удалось получить доступ к четырем аккаунтам. Владельцев уже оповестили о взломе.