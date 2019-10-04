Samsung уходит из Китая

Южнокорейская компания Samsung закрывает свое производство в Китае. В стране пока продаются телефоны Samsung, но они будут производиться в других странах мира. Об этом пишет издание Engadget.

Компания не уточнила, что стало причиной прекращения производства. Предположительно, ее вытеснили конкуренты и экономические проблемы. Компания оказалась зажата между покупателями бюджетных телефонов и покупателями устройств Apple и Huawei.

Производство компании уже было под угрозой. В конце 2018 года она приостановила работу одного завода и в июне сократила производство в Хуэйчжоу, пишет издание.