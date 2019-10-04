Москва назвала сроки запуска «Турецкого потока»

Обе нитки «Турецкого потока» будут готовы к концу года, сказал з аместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Дмитрий Хандога.

«Обе нитки «Турецкого потока» будут готовы до конца года и запустятся», – сказал Хандога и задал вопрос болгарской стороне об их готовности к этому времени принять газ из «Турецкого потока», передает РИА Новости.

«Мы будем готовы им поставлять газ», – еще раз уточнил Хандога. «То есть газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет», – добавил он.

Напомним, проект «Турецкий поток» – это газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Одна из них рассчитана на поставки в Турцию, другая – в страны Европы через Болгарию.