МИД Азербайджана посоветовал Армении внимательно изучить международные документы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в доступной и ясной форме для всех отметил, что не существует понятия «народ Нагорного Карабах а», есть азербайджанское и армянское население Нагорно- Карабах ского региона Азербайджана. Об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя последнее заявление пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, где вновь был озвучен тезис об интересах «народа Нагорного Карабах а».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» достаточно основательно, четко, ясно и решительно высказался по данному поводу. Позиция же нынешних властей Армении является не чем иным, как самообманом и введением в заблуждение собственного народа.

Однако обмануть международное сообщество невозможно и не получится. Налицо крайняя необходимость политического руководства Армении внимательно изучить международные документы, принятые в рамках процесса урегулирования конфликта, а также заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. Ни в одном из документов по урегулированию конфликта в отношении населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана никаким образом не упоминается понятие «народ». Хотела бы напомнить, что и в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, а также в соответствующих договоренностях двух сторон конфликта, на которые ссылается пресс-служба МИД Армении, четко отмечается о необходимости подготовки к миру именно населения.

Президент Азербайджана в доступной и ясной форме для всех отметил, что не существует понятия «народ Нагорного Карабаха», речь идет об азербайджанском и армянском населении данного региона Азербайджана.

Если армянская сторона действительна заинтересована в победе демократии в этом регионе, то Армения как страна, осуществляющая реальный контроль над оккупированными территориями Азербайджана, должна, в первую очередь, вывести свои войска с этих территорий и не препятствовать возвращению туда насильственно изгнанного азербайджанского населения, что послужит обеспечению его законных и демократических прав», - отметила Лейла Абдуллаева.