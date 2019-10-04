Протесты в Ираке набирают обороты: десятки погибших, сотни раненых

В городе Эд-Дивания, являющемся центром провинции Кадисия, демонстранты пытались штурмом взять здание администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Sumaria. Внутри здания администрации начались столкновения между протестующими и силовиками.

За три дня протестов в Ираке число жертв возросло до 65, сообщает Reuters. Ранее в пятницу поступала информация о 44 погибших. По данным агентства, 5 октября 190 человек получили ранения в Багдаде.

Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани выступил с критикой в адрес иракских властей и призвал остановить беспорядки на улицах Ирака, сообщает Associated Press. По словам ас-Систани, и власти, и протестующие должны отступиться, "пока не стало слишком поздно". Власти Ирака, отметил он, не смогли исполнить своих обещаний народу, что и вызвало недовольство у населения, теперь им необходимо предпринять "практические и четкие шаги" для борьбы с коррупцией.

Это первое заявление самого влиятельного духовного лица среди иракских шиитов с того момента, как в Ираке начались протесты, отмечает AP.

А радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр призвал к отставке парламента и проведению досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта были приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны.