Арестовано все российское имущество опального американского инвестора
Суд арестовал все имущество основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого по делу о мошенничестве в банке «Восточный». Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию представителя фонда.
Согласно информации, арест наложен и на квартиры, где живут семьи фигурантов дела.
«Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью», — приводит издание сообщение фонда. Там также указали, что решение было принято «в отсутствие каких-либо активных следственных действий».
Майкл Калви был заключен под стражу 16 февраля. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Фигуранты дела подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у «Восточного» с участием «Первого коллекторского бюро». Своей вины в инкриминируемых ему деяниях Калви, которого отпутсили под домашний арест, не признает.