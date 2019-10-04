Арестовано все российское имущество опального американского инвестора

Суд арестовал все имущество основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого по делу о мошенничестве в банке «Восточный». Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию представителя фонда.

Согласно информации, арест наложен и на квартиры, где живут семьи фигурантов дела.