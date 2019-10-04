В Саудовской Аравии археологи нашли руины древнего царства

В Саудовской Аравии археологи обнаружили в песках Аль-Ула сооружения жителей Набатейского царство В скором времени к исследованию руин древнего царства приступят 60 специалистов из разных стран.

По словам ученых, несмотря на отлично изученные древние постройки Египта и Месопотамии, об архитектуре ранних цивилизаций Саудовской Аравии современной науке мало что известно, пишет интернет-издание Дни24.