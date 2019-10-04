В Саудовской Аравии археологи нашли руины древнего царства
В Саудовской Аравии археологи обнаружили в песках Аль-Ула сооружения жителей Набатейского царство В скором времени к исследованию руин древнего царства приступят 60 специалистов из разных стран.
По словам ученых, несмотря на отлично изученные древние постройки Египта и Месопотамии, об архитектуре ранних цивилизаций Саудовской Аравии современной науке мало что известно, пишет интернет-издание Дни24.
После обнаружения руин древнего царства ученые решили сконцентрироваться на изучении набатеев. Чтобы исследовать территорию, равняющуюся половине площади современной Бельгии, было привлечено 60 специалистов из разных стран, выделено огромное количество современной техники. Эксперты уверены, что с помощью специального оборудования смогут найти все наиболее значимые архитектурные сооружения существовавшего с 4 века до н.э. до 106 года н.э. государства.
На данный момент ученые осмотрели с воздуха около половины из планируемых к исследованию 11 500 объектов, определили их археологическую ценность, защитив таким образом от возможного ущерба возможной застройки, а также сделали массу снимков.