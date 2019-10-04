Министр Джейхун Байрамов поздравил учителей

Министр образования Джейхун Байрамов поздравил учителей по случаю 5 октября - Международного дня учителя. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобразования.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые учителя!

Учитель — это тот, чье имя всегда произносят с большим уважением. Труд учителя направлен на развитие образованного общества с современным мировоззрением, а также на духовно-нравственное становление детей с образцовыми моральными ценностями.

Именно учитель стоит у истоков всех наших успехов в повседневной жизни.

Сегодня, 5 октября, в Международный день учителя у нас есть еще одна возможность подчеркнуть тяжелый и ценный труд людей, которые являются архитекторами общества.

Проводимые в последние годы продолжающиеся реформы в сфере образования в нашей стране, привели к значительному росту интереса к этой уважаемой профессии и повышению авторитета учителей. Отрадно, что число молодых учителей, которые начали свою педагогическую деятельность, растет с каждым годом.

Преподаватель должен всегда учиться, быть открытым для инноваций, совершенствовать свои знания и навыки. Желаю вам успехов в вашей достойной работе по воспитанию хорошо образованного и образцового гражданина!

С профессиональным Вас праздником!».