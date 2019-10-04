МИД Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией

Грузия хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. Об этом рассказал глава МИД страны Давид Залкалиани, передает РИА Новости.

По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. При этом он отметил, что все шаги в этом направлении будут предприниматься с «холодным рассудком» и полностью из прагматичных соображений.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность восстановления авиасообщения с Грузией: «Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать».