Спецоперация турецкой разведки и армии в Ираке: уничтожены 17 террористов
В результате совместной операции, проведенной Национальной разведывательной организацией и ВС Турции, нейтрализованы 17 террористов Рабочей партии Курдистана (ПКК), сообщает пресс-служба Минобороны Турции.
Согласно сообщению, террористы были нейтрализованы в ходе воздушной операции в районе Авашин на севере Ирака.
Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).
30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению также в районах Авашин-Байсан и Метина.