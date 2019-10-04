Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:56

Семьдесят лет назад, 1 октября 1949 года в Пекине было провозглашено создание Китайской Народной Республики. За прошедшее с тех пор время КНР из нищей голодной страны превратилась во вторую сверхдержаву. Путь этот был долог, сложен и интересен, но он далеко не закончен. И на этом пути Пекин подстерегает множество угроз и ловушек.

Китай как гигантский лайнер роскошно и величаво выплывает в открытый океан международной политики, чтобы покорять ранее неизведанные им мировые просторы и доминировать на пересечениях торговых путей и экономических артерий. В полном соответствии с китайской традицией - без спешки, но неумолимо - создается инфраструктура «доставки» экономики и политики КНР до «потребителей» — других стран. И она называется «инициатива Пояс и Путь». Но айсбергов по курсу «лайнера Китай» шныряет столько, что лавировать среди них становится все сложнее. И каждое столкновение грозит Пекину катастрофой. Как обычно, угрозы для Пекина существуют и изнутри, и извне, и порой трудно определить - откуда они серьезнее, поскольку слишком уж здесь все взаимосвязано. Поэтому - пойдем «от печки», от угроз внутренних. Межнациональные конфликты Китаю не грозят. Синьцзян, при всей драматичности и остроте этой темы, пристальному вниманию к ней извне - серьезной проблемой все же не является. Вопрос эффективности тех приемов, которые комплексно использует сейчас Пекин, не стоит, они сработают. Сейчас нужен просто определенный промежуток времени, чтобы вот это, все - от лагерей по перевоспитанию, политики ассимиляции и безжалостной борьбы с сепаратистами до всяческих льгот тем, кто встал на путь сотрудничества с администрацией, сочетание кнута и пряника - принесло свои плоды.

На мой взгляд, проблемы Синьцзяна руководство КНР могло бы решить гораздо быстрее - но в том-то и дело, что Пекин намеренно не спешит в данном вопросе, предпочитая дождаться, когда «созревший плод» сам упадет в руки. Примерно также он действует, кстати, и в Тибете, и в Гонконге - время все расставляет на свои места, и здоровая часть оппозиции начинает понимать, что вне «китайского микромира» они обречены и никому не нужны. Ну а с «больной» частью оппонентов, не поддающихся переубеждению, Пекин расправляется быстро, жестко и показательно. Но на этом хорошие новости о внутренних проблемах для Китая, собственно, и заканчиваются. Поскольку, чем выше уровень развития страны и благосостояния населения, тем больше безудержное потребительство, хотя, точнее сказать - потреблятство, тем сильнее поклонение «золотому тельцу» с отходом от традиционного принципа «разумного достатка» и ростом коррупции. Расстрелами чиновников и запредельными сроками для них это не искоренить, руководство КНР давно уже осознало столь горькую истину. Но продолжает и расстреливать, и сажать. Но это уже несколько иное - прополка руководящего звена, санитарная очистка от совсем уже «потерявших берега», принуждения к соблюдению принципа «разумной достаточности». Взял себе - не забудь отдать остальное стране, вот что вбивают в голову аппарату периодическими массовыми чистками. Джек Ма, миллиардер и член коммунистической партии - пример того, что урок усваивается. Но провинциальный партийный чиновник, у которого недавно при обыске изъяли 13 тонн (!!!) золота в слитках - показатель, что такие как Джек Ма - в явном меньшинстве. Будет ли расти число таких как он или же стремительно размножаться такие, как «золотой партиец» - большой вопрос. Такой же, как и стремительное развитие уродливых черт в потребительских настроениях у рядовых китайцев - так они и Китай за свои «wow-импульсы» в отношении предметов «дорого-богато» продадут, были уже, знаете ли прецеденты в новейшей истории в одной стране, где тоже правила компартия.

И, разумеется, экономика. Положение в ней остается тревожно-неопределенным. Основными экономическими вызовами по-прежнему считаются исчерпанность экстенсивной модели развития и стремительное приближение Китая к «ловушке средних доходов». Преодолеть можно, но только путем подъема экономики на качественно более высокий уровень через дальнейшее развитие рыночных механизмов, рост внутреннего потребления, стимулирования инноваций, изменения отраслевой структуры в пользу высокотехнологичного сектора. За минувшие семь лет на этот счет было принято немало предложений, планов и программ. Однако пути к поставленным целям оказались длинны и извилисты, совсем как в 70-е, в начале реформ Дэн Сяопина. Си Цзиньпин, как и Дэн, «переходит реку, нащупывая камни». И вновь - правильность его пути и используемые методы ни для населения, ни, что важнее, для партийных элит неочевидны. Пока же - темпы роста экономики ощутимо замедлились. Разрыв в уровнях развития теоретических научных исследований и ключевых технологий между Китаем и странами Запада продолжает сохраняться. И главное - сейчас Китаю приходится действовать в более неблагоприятной для него международной обстановке, чем это было 40 лет назад. Тогда американский истеблишмент и гениальный переговорщик Генри Киссинджер еще питали иллюзии в отношении того, что Пекин станет частью американской миросистемы, станет частью той логики мирового развития, которую создали США. У жесткого прагматика Дональда Трампа таких иллюзий нет ни на цент. И «затормозить Китай» всеми возможными и невозможными способами - главная внешнеполитическая цель, которую он сам назначил для себя еще когда только примеривался к президентскому креслу. У знаменитого «Сделаем Америку снова великой!» есть и оборотная сторона. «Укажем Китаю его место и загоним его туда!» Потому что иначе для США в XXI веке - никак, какую бы фамилию не носил хозяин Белого дома.