Трамп сокращает штат Совета национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, инициатива направлена на то, чтобы сделать СНБ «более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности» Роберта О`Брайена.

В настоящее время во внешнеполитическом ведомстве работают 310 человек, большинство из них пришли во время правления экс-президента США Барака Обамы.

Как сообщили исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и Роберт О`Брайен, сотрудники продолжат службу в других департаментах — Пентагоне, Госдепе и спецслужбах.