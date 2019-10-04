Перестрелка на границе с Арменией: есть погибший и раненые

Военнослужащий-контрактник ВС Армении Армен Чахмахчян ранен в результате перестрелки. Информацию об этом Sputnik Армения подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Известно, что инцидент произошел 4 октября в пограничной зоне возле села Коти Тавушской области Армении. Раненый доставлен в медцентр, его жизнь вне опасности.

По словам старосты села Феликса Меликяна, военнослужащий ранен в плечо. Его перевезли в центральный клинический госпиталь.

Ованнисян также подтвердил ранее появившиеся в соцсетях сведения о том, что за последние дни погиб один и ранены трое военнослужащих ВС Армении.

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