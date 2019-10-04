Перестрелка на границе с Арменией: есть погибший и раненые
Военнослужащий-контрактник ВС Армении Армен Чахмахчян ранен в результате перестрелки. Информацию об этом Sputnik Армения подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Известно, что инцидент произошел 4 октября в пограничной зоне возле села Коти Тавушской области Армении. Раненый доставлен в медцентр, его жизнь вне опасности.
По словам старосты села Феликса Меликяна, военнослужащий ранен в плечо. Его перевезли в центральный клинический госпиталь.
Ованнисян также подтвердил ранее появившиеся в соцсетях сведения о том, что за последние дни погиб один и ранены трое военнослужащих ВС Армении.