Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских учителей фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня поздравила азербайджанских учителей с пятым октября - Всемирным днем учителя, сообщает haqqin.az.
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Əziz müəllimlərimiz, Sizi Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Müəllimlik olduqca hörmətli peşədir. Gənc nəslin yetişməsi məhz sizdən, sizin yüksək peşəkarlığınızdan asılıdır. Əlbəttə, hər kəs öz məktəb və tələbəlik illərini, gözəl müəllimlərini xüsusi minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır. Sizin müdrikliyinizin və səbrinizin layiqli qiymətini yalnız illər keçdikcə vermək mümkündür. Uşaqlara və gənclərə göstərdiyiniz sevgiyə və məsuliyyətli işinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq və uğurlar arzulayıram.
«Дорогие наши учителя, сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - Всемирным днем учителя. Профессия учителя одна из самых уважаемых. Именно от вас, от вашего высокого профессионализма во многом зависит становление молодого поколения. Наверняка все с особой теплотой и благодарностью вспоминают яркие и насыщенные школьные и студенческие годы, своих замечательных педагогов и наставников. Только по прошествии многих лет можно по достоинству оценить ваши мудрость и терпение. Благодарю вас за вашу любовь к детям, за ваш ответственный труд.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов», - говорится в поздравлении.